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Полицейские задержали в Хабарском районе подозреваемого в краже более двухсот литров топлива. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Согласно предварительной информации, ночью в селе Хабары неизвестные проникли на территорию одной из организаций, взломали замок ворот одного из складских помещений, после чего похитили из него 160 литров бензина и 80 литров дизельного топлива. Своими действиями злоумышленники причинили организации ущерб на сумму порядка 10 тысяч рублей.
Стражам порядка удалось задержать подозреваемого, которым оказался 26-летний бывший рабочий предприятия. Он признал свою вину и рассказал, что успел продать все топливо.
По факту кражи, совершенной с проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Подчеркивается, что подозреваемого уже дважды привлекали к уголовной ответственности за кражи.
Комментарии
А что с кражами из садоводства Энергетик, на Правобережном тракте?