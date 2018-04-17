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Доброе кино: акция помощи ветеранам пройдет в Барнауле

, ИА "Амител"
Благотворительные сеансы будут проходить в кинотеатре "Мир" ежедневно в 17:45 с 19 по 25 апреля

Медиагруппа FM-Продакшн и сеть кинотеатров "КИНОМИР" запускают благотворительную акцию "Доброе кино" в пользу марафона "Спасибо за Победу". В акции участвует фильм "Тренер" с Данилой Козловским в главной роли. Благотворительные сеансы будут проходить в кинотеатре "Мир" ежедневно в 17:45 с 19 по 25 апреля.

Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены в пользу благотворительного марафона "Спасибо за Победу".

Цель марафона — оказать поддержку и помощь ветеранам Барнаула. На собранные пожертвования будут сформированы продуктовые наборы и адресно доставлены ветеранам накануне празднования Дня Победы.

Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом:

Отправить SMS на номер 3434 с кодовым словом "Ветерану" и суммой пожертвования через пробел. Например: "Ветерану 300", где 300 – сумма пожертвования.

Также вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который опубликован в группе во "ВКонтакте", и привезти его по адресам в Барнауле:

• пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;

• ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;

• ул. Горького, 45, 16 кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00.

Если у вас нет возможности самостоятельно купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за Победу!"

Кроме этого, благотворитель может перечислить деньги на счет.

Для физических лиц:

№ карты: 676196000326113298

Счет получателя: 40817810002147813364

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8644 ПАО СБЕРБАНК

г. БАРНАУЛ ИНН 7707083893

БИК 040173604

Кор/сч: 30101810200000000604

Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов) 44864402

Адрес подразделения Банка: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.

Получатель: Басина Наталья Борисовна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"

Яндекс-кошелек:

номер счета 410011846924384

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"

Для юридических лиц:

ИП Басина Наталья Борисовна

ИНН: 222502342948

Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ No8644 ПАО СБЕРБАНК Г. БАРНАУЛ

Р/сч: 40802810402000000188

Кор/сч: 3010181020000000604

БИК: 040173604

Получатель: Басина Наталья Борисовна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".

Читайте также в сюжете: Марафон Победы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.04.2018 12:48
Мария

хотим пойти с мужем на фильм,посмотреть, что у Козловского там получилось. Заодно тогда и в акции примем участие.

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17.04.2018 13:24
- гость -

Как раз с сыном хотели на этот фильм сходить, поучаствуем

0  0
17.04.2018 13:40
- гость -

Собирать пожертвования с народа, не платя самим. Хммм хорошее решение.

0  0
17.04.2018 14:25
Наталья

Собирать пожертвования с народа, не платя самим. Хммм хорошее решение.

- прежде чем писать свои пустые умозаключения, Вам не мешало бы проверить информацию!

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