Доброе кино: акция помощи ветеранам пройдет в Барнауле

Медиагруппа FM-Продакшн и сеть кинотеатров "КИНОМИР" запускают благотворительную акцию "Доброе кино" в пользу марафона "Спасибо за Победу". В акции участвует фильм "Тренер" с Данилой Козловским в главной роли. Благотворительные сеансы будут проходить в кинотеатре "Мир" ежедневно в 17:45 с 19 по 25 апреля.
Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены в пользу благотворительного марафона "Спасибо за Победу".
Цель марафона — оказать поддержку и помощь ветеранам Барнаула. На собранные пожертвования будут сформированы продуктовые наборы и адресно доставлены ветеранам накануне празднования Дня Победы.
Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом:
Отправить SMS на номер 3434 с кодовым словом "Ветерану" и суммой пожертвования через пробел. Например: "Ветерану 300", где 300 – сумма пожертвования.
Также вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который опубликован в группе во "ВКонтакте", и привезти его по адресам в Барнауле:
• пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
• ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
• ул. Горького, 45, 16 кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00.
Если у вас нет возможности самостоятельно купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за Победу!"
Кроме этого, благотворитель может перечислить деньги на счет.
Для физических лиц:
№ карты: 676196000326113298
Счет получателя: 40817810002147813364
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8644 ПАО СБЕРБАНК
г. БАРНАУЛ ИНН 7707083893
БИК 040173604
Кор/сч: 30101810200000000604
Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов) 44864402
Адрес подразделения Банка: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.
Получатель: Басина Наталья Борисовна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"
Яндекс-кошелек:
номер счета 410011846924384
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"
Для юридических лиц:
ИП Басина Наталья Борисовна
ИНН: 222502342948
Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ No8644 ПАО СБЕРБАНК Г. БАРНАУЛ
Р/сч: 40802810402000000188
Кор/сч: 3010181020000000604
БИК: 040173604
Получатель: Басина Наталья Борисовна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".
Комментарии
хотим пойти с мужем на фильм,посмотреть, что у Козловского там получилось. Заодно тогда и в акции примем участие.
Как раз с сыном хотели на этот фильм сходить, поучаствуем
Собирать пожертвования с народа, не платя самим. Хммм хорошее решение.
Собирать пожертвования с народа, не платя самим. Хммм хорошее решение.
- прежде чем писать свои пустые умозаключения, Вам не мешало бы проверить информацию!