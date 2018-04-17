Фото и видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Проект шведского музыканта Петера Тэгтгрена — группа Pain выступила в Барнауле 16 апреля. Клуб "Фараон", где проходил концерт, был забит фанатами самых разных возрастов. Некоторые пришли на концерт в Барнауле уже во второй раз.
Первое выступление Pain в краевой столице прошло 28 ноября 2007 года в "Колизее". Это был настоящий прорыв в сфере неформальных концертов столицы "глубинки".
Как Петер Тэгтгрен со своей командой отыграл юбилейное шоу, смотрите в нашем материале.
Комментарии
Это был настоящий прорыв в сфере неформальных концертов столицы "глубинки".
Мдя, значит Пейн - это супер пупер... А то, что Pungent Stench в 2003 были - это так, фигня
« А то, что Pungent Stench в 2003 были - это так, фигня»
Кто это?
в гугле забанили? Cannibal Corps и Deth еще спроси кто
Не Corps, а Corpse.