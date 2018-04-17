Фото: oboinazakaz.ru
Полиция в Барнауле задержала местного жителя 1979 года рождения, который подозревается в умышленном повреждении автомобиля.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, к правоохранителям обратилась женщина, проживающая на улице Малахова. Она рассказала, что ее транспортное средство, припаркованное у дома, было повреждено.
Вскоре полицейские установили личность человека, который совершил преступление.
"Предварительно установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений разбил палкой лобовое стекло транспортного средства. Сумма причиненного ущерба составила более 17 тысяч рублей", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
лобовуха за 17косых? Тетенька ни разу не жадная.
17.04.2018 11:35
- гость -*************
Вы цены-то посмотрите на оригинальные запчасти, прежде чем бред писать. Лобовое Рено симбол 20 тысяч+установка