Фото: dizainlandshafta.ru
Фестиваль "Дача. Сад. Огород 2018" впервые пройдет в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина 22 апреля. В преддверии открытия дачного сезона фестиваль соберет на одной площадке почти два десятка производителей и продавцов семян и саженцев, удобрений, садово-огородной и ландшафтной техники и инвентаря, дачной мебели и банного оборудования.
Также в мероприятии примут участие эксперты в области агротехники, агрохимии, ландшафтного дизайна и строительства, чтобы встретиться с теми, кто является "сам себе фермером". Также в парке пройдут шесть бесплатных мастер-классов.
Фестиваль продлится весь воскресный день 22 апреля с 11 до 20 часов. Участники фестиваля проведут среди гостей тематические конкурсы и разыграют ценные призы. Для детей будут работать аниматоры, со сцены будет звучать живая музыка.
"Садоводство уже давно переросло рамки полезного увлечения. Это возможность для настоящего самовыражения, где можно творить, хозяйничать, растить! Каждый найдет здесь все для реализации давних замыслов или новую идею для воплощения. Ведь начало сезона для садоводов — как Новый год: время загадывать желания и осуществлять задуманное", — сообщают организаторы.
Отметим, что фестиваль станет первым мероприятием в парке. Летом там будет работать самый большой в Барнауле бассейн, а также расположится фан-зона на время чемпионата мира по футболу в России.
Место проведения фестиваля: Барнаул, Парк спорта Алексея Смертина, ул. Энтузиастов, 12В. Вход свободный.
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