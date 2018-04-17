Фото: forums.airbase.ru
Подлодка Великобритании не смогла участвовать в военной операции против Сирии, так как ей приходилось маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на Times и его источники.
Газета пишет, что британская субмарина класса Astute, вооруженная крылатыми ракетами, "играла в кошки-мышки" в Средиземном море с одной или, возможно, двумя российскими подлодками, прозванными западными экспертами "Черными дырами" за тишину хода.
По данным издания, подлодке Великобритании пришлось также уплывать от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. Из-за этого субмарина не смогла приблизиться на необходимое для нанесения ударов по Сирии расстояние.
Подчеркивается, что до этого подлодка несколько дней пыталась избежать обнаружения.
Напомним, в минувшую субботу США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по Сирии. Атакованы были правительственные объекты, которые, по мнению коалиции, используются для производства химоружия.
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