Фото: anycoin.news
Ключевая ставка Центробанка может пойти как вверх, так и вниз — регулятор заявил, что ограничения на ее повышение сняты. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на главу департамента денежно-кредитной политики регулятора Игоря Дмитриева.
"Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции", — цитирует агентство слова Дмитриева на международном банковском форуме "Казначейство 2018".
В данный момент ключевая ставка составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ по процентной политике пройдет 27 апреля.
Агентство отмечает, что на протяжении пятнадцати лет ставка менялась. Два года назад она составляла 11% годовых. К сентябрю 2016 года снизилась на процент, а год назад составляла 9,75%.
В данный момент наблюдается тенденция к снижению.
Комментарии
Это ОЧЕНЬ ПЛОХО
лучший глава ЦБ в Европе будет в очередной раз душить остатки промышленного производства РФ высокой ключевой ставкой...
7,5 % низкая ставка, по-моему никогда не было такой низкой ставки в истории РФ
17.04.2018 12:18
гость
в 2014 г была 7,0%
в 2013 г была 5,5%
17.04.2018 12:18
Это по-вашему.Склероз?
17.04.2018 12:31
- гость -
Не спорю, я написал, по моему. Но я помню ставку и 12 % и 11 % и 9,75 % Поэтому 7,25 средняя ставка за последние 20 лет
12.31
Где это 5.5% была ставка в 13 году???
И что заставка? По вкладам???
12:53, гуглить "ключевая ставка"
Они её меняют в среднем раз в квартал, т.е. постоянно. В чём новость? Будут повышать, наверное, новые санкции на подходе, Дерипаску спасать...
12.31
Где это 5.5% была ставка в 13 году???
О ключевой ставке Банка России
Пресс-служба Банка России сообщает, что Совет директоров Банка России 14 октября 2013 года принял решение сохранить ключевую ставку Банка России на уровне 5,50% годовых.
...
14 октября 2013 года
17.04.2018 12:44
гость
Не спорю, я написал, по моему. Но я помню ставку и 12 % и 11 % и 9,75 %
Поэтому 7,25 средняя ставка за последние 20 лет
И 15 И 16 И 17 была.
Поэтому средняя за 20 лет гораздо выше чем 7,25%.
А почему инфляция определяет ставку Цб а не наоборот???