Мир Дикого Запада: выиграй билет, чтобы узнать первым, что ждет героев

Закрытый показ одного из популярных телевизионных сериалов "Мир Дикого Запада" пройдет в Барнауле в понедельник, 23 апреля. Кроме Барнаула показ пройдет еще в 30 городах России. Возможность в числе первых увидеть старт второго сезона на большом экране подарят телеком-оператор "Дом.ru" и онлайн-сервис Amediateka.
В Барнауле показ соберет гостей в 19-00 в кинотеатре "Киномир" в ТРЦ GALAXY при поддержке радиостанции DFM Барнаул.
Для зрителей подготовят развлекательную программу и креативную фотосессию. Состоится и розыгрыш подарков. И самое интересное — гости смогут попасть в тематический парк развлечений "Мир Дикого Запада".
Отметим, вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам, количество мест ограничено.
Но читатели Amic.ru смогут получить билет. Начиная с сегодняшнего дня по четверг, 19 апреля, мы будем разыгрывать по два билета на закрытый показ сериала "Мир Дикого Запада".
Каждый день в некоторых наших новостях будут выделены красным цветом буквы. Ваша задача – собрать эти буквы и составить из них название одной из серий фильма.
Варианты присылайте на почту konkurs@amitel.ru с указанием номера телефона, по которому можно с вами связаться.
Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел. В конце дня мы объявим счастливчиков, которые получат билеты на показ.
Справка: "Мир Дикого Запада" — один из флагманских проектов канала HBO, которому прочат статус новой "Игры престолов". Главные роли в сериале исполняют звезда "Настоящей крови" Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт из "Голодных игр", а также Эд Харрис и Тэнди Ньютон.
Кроме того, билеты на показ можно выиграть в онлайн-викторине, которая пройдет в группе "Дом.ru" в "ВКонтакте" или в дополнительных розыгрышах партнеров мероприятия: на радиостанции DFM Барнаул 102.4 FM.
Стать участником розыгрыша "Дом.ru" может любой пользователь, а подписчики сервиса Amediateka в сети оператора смогут получить специальные места. Итоги будут подводиться ежедневно до 20 апреля.
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