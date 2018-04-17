13 апреля Таганский суд в Москве постановил заблокировать популярный мессенджер Telegram на территории России. Причиной стал отказ основателя Telegram Павла Дурова в передаче ключей для декодирования сообщений ФСБ.
Блокировка породила множество шуток в интернете.
Самое милое, что видел по теме VPN. pic.twitter.com/RqsnZ170KK— cool stories (@ikaatu) 13 апреля 2018 г.
Договорились как-то венгр и немец в Телеграме бухнуть в рюмочной на окраине Мытищ. Встречаются, а оказывается — оба русские. Спонсор шутки: vpn.— Миша Кшиштовский (@psychodozer) 12 апреля 2018 г.
13 апреля 2018 г.
Девочки, привет, к кому приехать VPN настроить?😎— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 13 апреля 2018 г.
Ахаха pic.twitter.com/voDS9OYaiU— Максим Хорошев (@khoroshev) 13 апреля 2018 г.
Пацаны, гоу, я создал pic.twitter.com/MYQIlZwWRV— Сергей Д (@sd0107) 13 апреля 2018 г.
— Города стали свалками, люди задыхаются, доллар растёт, население беднее, что делать?!— Сталингулаг (@StalinGulag) 13 апреля 2018 г.
— Блокируем телеграм!
— Но...
— НЕМЕДЛЕННО!
Роскомнадзор начал блокировку Telegram в России pic.twitter.com/7X33W5vplq— Новости. Как есть (@nourlnews) 16 апреля 2018 г.
Ребята, может кто-то из вас едет в рашку в ближайшее время? Нужно передать пару стикеров.— Евгений Игоревич (@jeka_straus) 13 апреля 2018 г.
Подхожу к торговому центру смотрю охранник скручивает рамки металлоискателей. Спрашиваю ты чего дурак делаешь. Он говорит не слышал что ли террористов сегодня победили рамки не нужны больше. Я говорю ничего себе подошел поближе обнял его от радости.— Телеграм Залго (@zalgovich) 13 апреля 2018 г.
Наши чиновники сделают русских самыми грамотными в IT людьми на свете.— боль левиафана (@lindeskun) 13 апреля 2018 г.
Предлагаю отметить блокировку Телеграмма совместным походом в лес за валежником! 🍾🥂💃— Maria Mikulina (@MariaMikulina) 13 апреля 2018 г.
То приятное чувство, когда тебя в телеграме пригласили на встречу одногруппников, а телеграм заблокировали)))0— Денис Чужой (@fe_city_boy) 13 апреля 2018 г.
Комментарии
Наркоторговцы из скотсетей расстроились... Пишите свои мобильники на заборах и гаражах - делов то.
Мне стыдно, но я даже не пойму о чем речь. Зато из-за этого мне пофиг кто кого закрыл
аналагична. Кто это Телеграм, кому он нужен?Вытья-то...Опять столичный офисный планктон плакае
Мелочь из скотсетей переживает, что им теперь труднее будет купить наркоту.
если иду на работу пешком, то вижу, что всё заборы и гаражи исписаны : соль - @fdjhjdfkj телеграм.
Обсудить предстоящий ужин с женой нам хватает ватсапа. Пусть читает полковник ФСБ и давится слюной, что мы будем сегодня есть - курицу или доширак.
17.04.2018 12:21
- гость -
а если возникнет необходимость логин/пароль какой передать или данные кредитной карты для использования доверенному лицу, то вот как-то не хочется , чтобы ктото из того-же фсб мог это в своих корыстных целях использовать или предоставить кому стороннему.
Установил сегодня телеграм.
Работает.
Несколько знакомых из списка контакта поздравили меня.
Хорошо что успел посмотреть, будет что внукам рассказать.
Если не посадят, конечно по политической статье... или использование телеграмма это терроризм?
фото калитки без забора три раза
это чтобы наверняка дошло?
17.04.2018 12:29
месный
а если возникнет необходимость логин/пароль какой передать или данные кредитной карты для использования доверенному лицу, то вот как-то не хочется , чтобы ктото из того-же фсб мог это в своих корыстных целях использовать или предоставить кому стороннему.
Отправь логин по вацапу
а пароль по смс
пусть паззлы собирают
17.04.2018 12:29
месный
можно подумать у тебя деньги есть)
17.04.2018 12:31
- гость -
ну, и оно тебе надо было?
многие из твоих знакомых пользуются этим мессенджером? один в поле видимости) но скулежа как будто великим файерволлом Интернет обнесли)
17.04.2018 12:29
месный
данные кредитной карты
По моему данные кредитной карты не советуют передавать ни по каким каналам. Кому надо, он их и в Telegram считает. Обслуживающий персонал Telegram, например. Чем они возможно и занимаются
Вы может доширак обсуждаете, а кто то коммерческую, налоговую, банковскую, либо иную охраняемую законом тайну.
Вот приходит май со снежочком,
Словно шлюха-бабушка с дочкой..
(с) А.Хвостенко
Ленин что сказал: "Сначала надо занять Телефонъ, Телеграмъ и Почту". Начали с Телеграмъ.
А по теме: теперь из-за этих никому не нужных козлиндеров (Телеграмъ) будут глушить сервисы VPN. Пафосные выхухоли.
17.04.2018 12:36
- гость -
ну, и оно тебе надо было?
многие из твоих знакомых пользуются этим мессенджером? один в поле видимости) но скулежа как будто великим файерволлом Интернет обнесли)
в вацапе порядка 300 диалогов из 800+ контактов
вайбер рассадник спама и рекламы
без телеграма как-то жил раньше... наверное и дальше проживу... хотя там есть полезные фишки
17.04.2018 12:47
Митенька ржевский
теперь из-за этих никому не нужных козлиндеров (Телеграмъ) будут глушить сервисы VPN. Пафосные выхухоли.
поддерживаю, ироды они яхонтовые!
скулят по Телеграмму вся эта педота типа вышеопубликованных твиттерастов, да наркобарыги.
да черт бы с ним с телеграмом, куча других сервисов легла, в т.ч. и критичных для бизнеса
дуболомы урфина джуса, блин
17.04.2018 12:55
- гость -
наркобарыги алфавит используют и по улицам передвигаются - давайте теперь буквы запретим и улицы все перекопаем
Публикация этого дубизма - признак юмора? Так вот этих дуболомов нужно не от телеграма отключать, а вообще близко к сети не подпускать.
Вызывают умиление заявления некоторых о так необходимой им конфиденциальности с одновременным использованием ими же сторонних интернет-сервисов.
Любой "бесплатный" интернет-сервис, предоставляемый коммерческой организацией (соцсеть, почта, поисковик, мессенджер, ...), должен приносить своему владельцу доход. А получается он за счет знания этих сервисов ваших персональных данных (пол, возраст, место жительства, образование, круг общения, интересы ...) и использования их как минимум для целевой рекламы какого-либо товара или услуги, а как максимум - для формирования интересов, а, следовательно, и спроса на определенный товар или услугу. Поэтому характерной чертой всех этих сервисов является концентрация трафика пользователей на серверах владельца сервиса без возможности их обхода. При этом производится автоматизированный анализ всего трафика абсолютно всех пользователей, а не как в случае с ФСБ (конкретных лиц по решению суда).
И Telegram не исключение. Даже их фирменная фишка с секретным чатом вызывает сомнения в 100% конфиденциальности, т.к. авторизация клиентов производится сервером, он участвует в вычислении открытого ключа и в случае, если трафик между клиентами не маршрутизируется, а проксифицируется (что неизвестно), сохраняется возможность его дешифровки сервером.
P.S. И Telegram никто не запрещает, а требуют выполнения Федерального закона "О связи". Только Дуров решил на хайпе antiRussia устроить рекламу своему детищу - все СМИ бесплатным пиаром заняты.
aleksey22, и вдогонку к Вашему посту- а чего так разволновались? Дуров с самого начала заявлял, что сервис этот он создал и спозиционировал для аудитории ЗА ПРЕДЕЛАМИ России. Так что ребзя, дружно завалили скворечники, это и было не для вас, и будет не для вас.
вообще не вижу повода для паники
на мобилке как работал так и работает. на компе задумался, но через пару минут прошло все)