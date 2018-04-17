Рекордный урожай 2017 года в Алтайском крае привел к падению закупочных цен в отрасли. В этой связи одна из задач нынешнего года — сделать больший акцент на выращивании культур с высокой маржинальностью, а также уход от монокультур. Первый зампредседателя краевого правительства Александр Лукьянов рассказал, что посевная в большей части хозяйств стартует уже на текущей неделе, а также заверил в полной готовности аграриев к грядущей кампании.
Материальные резервы
"Аграрный" вице-губернатор сообщил, что хозяйства обеспечены семенами зерновых культур, всего их потребуется примерно 585 тысяч тонн. В настоящее время завершается проверка качества семян.
Для проведения весенних полевых работ аграриям необходимо более 93 тысяч тонн дизельного топлива, около 15 тысяч тонн бензина. Обеспеченность ГСМ соответствует прошлогоднему уровню и превышает 75% от необходимого объема. По состоянию на 16 апреля хозяйства приобрели 46 тысяч тонн минеральных удобрений, поставки этих ресурсов продолжаются. Максимальные объемы запасли в хозяйствах Зонального, Целинного, Ребрихинского, Смоленского и Косихинского районов.
"Будет задействовано не менее 16,5 тысяч тракторов, более 6 тысяч грузовых автомобилей, 880 посевных комплексов, около 7 тысяч сеялочных агрегатов", — отметил Александр Лукьянов. По его словам, в конце прошлой недели работу на полях уже начали сельхозпредприятия трех районов края (Михайловский, Ключевский и Табунский).
"Всего на господдержку аграриев в Алтайском крае в 2018 году предусмотрено не менее 3,5 миллиардов рублей. В данный момент на счета хозяйств перечислено 1,7 миллиарда рублей. Аграриям доведены погектарные и "молочные" субсидии, племподдержка, субсидии на производство говядины, гранты для начинающих фермеров и владельцев семейных животноводческих ферм", — сообщил Лукьянов.
На что делать ставку
Посевные площади в Алтайском крае, как и годом ранее, составят 5,4 млн гектаров. Яровой сев проведут на площади 4,8 млн гектаров.
В структуре посевов возможны изменения за счет увеличения площадей высокомаржинальных культур. Среди них — соя, рапс, лен, подсолнечник, чечевица, кукуруза на зерно и нут.
Интересный факт. В 2018 году в Алтайском крае площади сева льна-долгунца возрастут на 15%. Этой культурой предприятия намерены занять более 4000 гектаров, что превышает прошлогоднюю площадь более чем на 500 гектаров.
При этом, например, объемы посевных площадей под гречку власти намерены сократить в два раза. Оптимальной может считаться площадь в 360-380 тысяч гектаров. Александр Лукьянов заявил, что соответствующие рекомендации будут в очередной раз даны аграриям, однако прислушаются ли они к ним — большой вопрос. Так, в прошлом году, вместо того чтобы сокращать пашню, фермеры, наоборот, дополнительно засеяли гречихой "лишние" 170 тысяч гектаров.
Необходимость "оптимизации" гречневых посевов связана с падением цен на данную культуру. К примеру, в настоящее время тонна гречки стоит 6138 рублей, тогда как годом ранее — 16 260 рублей.
Фермерский "бунт"
Между тем, вопреки сообщениям отдельных СМИ, никакого бойкота со стороны алтайских фермеров проведению посевной нет. Ранее в качестве такого антипримера назывался Мамонтовский район. По информации г-на Лукьянова, каждый год небольшое количество хозяйств на той или иной территории прекращает свою деятельность. Это естественный процесс, высвободившаяся пашня при этом не пустует. Она, как правило, сдается в аренду другим, более успешным хозяйствам. Добавим, что главными причинами закрытия КФХ являются низкая урожайность, финансовые проблемы, состояние здоровья либо возраст фермера и т. д.
Стоит добавить, что большинство подобных КФХ обрабатывают не слишком большие площади в разрезе того или иного района. Возвращаясь к Мамонтовскому району: здесь площади закрывшихся хозяйств варьировались от 40 до 150 га. При этом урожайность в таких хозяйствах составляла скромные 3-9 центнеров с гектара.
Кстати, как заметил Александр Лукьянов, даже в относительно благоприятные для аграриев годы число нерентабельных хозяйств в крае составляло 6-8%.
Комментарии
Пора возвращаться к плановому хозяйству) Рынок конечно хорошо но такого бардака как в России по моему нигде нет!
так и хотят своим гражданам выпарить свой урожай в тридорого. тоже мне импортозамещение
Едрид-мадрид, а про виноград французский то забыли, вот чем супостата уделать можно
Господин Лукьянов, знаю два хозяйства со средней урожайностью около 25 ц/га а не 3-9 как вы говорите и они на грани банкротства, ещё сами не знают будут сеять или нет, апрель, и площадь у них не 150 гектар, а несколько тысяч