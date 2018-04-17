Федеральный закон, подписанный в начале этого года и направленный на совершенствование правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии, предусматривает обязательную классификацию гостиниц, пляжей и т.д. Именно эти вопросы обсудят участники Международного туристского форума VISIT ALTAI на семинаре "Обязательная классификация объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи". Основной спикер семинара — столичный аккредитованный эксперт по классификации отелей Российской гостиничной ассоциации Нелли Маврина.
Маврина Нелли - доцент, преподаватель специальных дисциплин магистерских программ и программ повышения квалификации "Стандарты гостеприимства", "Управление качеством" в ведущих университетах — МГУ, РосНОУ, РГУТИС; эксперт по оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORKSKILLS; эксперт журнала "Директор по персоналу", автор более 20 научных и практических работ. Эксперт также войдет в состав жюри Краевого конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" по номинации "Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения", который состоится в рамках форума VISIT ALTAI.
При классификации объектам будет выдаваться свидетельство о присвоении определенной категории. Оно будет иметь срок действия — три года. Всего в Алтайском крае предстоит классифицировать более 400 гостиниц и иных коллективных средств размещения.
Организатор семинара: управление Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу
Дата проведения мероприятия: 25 апреля, 10.00-12.30.
Место проведения: "Алтайский бизнес-инкубатор", г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Информация — www.visitaltai.info
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