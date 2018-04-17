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Угон автомобиля могут приравнять к краже в России

, ИА "Амител"
Над законопроектом ведется работа с 2009 года

Фото: ndn.info

Законопроект о приравнивании автоугона к краже направлен для получения отзывов в правительство, Верховный суд и Государственно-правовое управление Президента. Об этом пишет "Парламентская газета", ссылаясь на главу Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова.

"Когда мы получим ответы по нашему законопроекту, мы всё отработаем и направим в Госдуму", — цитирует издание слова сенатора.

По его словам, это нужно для того, чтобы законопроект в итоге приняла Госдума. Также Кутепов добавил, что идея разрабатывается с 2009 года, однако в Думе до сих пор отвергали соответствующие законопроекты "по той или иной причине". "Сейчас мы хотим прийти к тому, как его правильно доработать для того, чтобы и практики, и теоретики его поддержали", — подчеркнул парламентарий.

Сенатор напомнил, что законопроект об исключении двойной трактовки преступления, когда угонщик не успевал продать похищенное авто и получал наказание не по статье "Кража", а по статье о "неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", давно необходимо скорректировать.

Кутепов добавил, что законопроект не убирает существующую статью, а делает трактовки в отношении подозреваемых и осуждённых. "Установленный в 1965 году закон, разделяющий "угон" и "кражу", сегодня не работает. Тогда была социалистическая собственность, а сейчас времена изменились, и у нас сейчас частная собственность, а значит, нужен новый закон", — добавил он.

В заключении отмечается, что авторами законопроекта стали депутаты петербургского Заксобрания.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.04.2018 12:16
- гость -

Сколько лет мусолят и мусолят... Давно уже пора принять этот закон и все...

0  0
17.04.2018 12:22
- гость -


- гость -
Сколько лет мусолят и мусолят... Давно уже пора принять этот закон и все...

Да уж, языком чесать не бревна катать

0  0
17.04.2018 12:26
гость

неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

Вообще чушь, конечно, это подходит к любой вещи, которую украл и не успел продать. Например, неправомерном завладении телевизором без цели хищения. Ну, взял посмотреть. Или неправомерном завладении смартфоном без цели хищения. Ну, позвонить надо было

0  0
17.04.2018 12:27
Doka

Превратились в ..рикосов, угон - не кража и покататься - не угон... потому и экономика топчется на месте. Юридический язык далеко не русский как-то получился. Расстрел за покататься и законы будут работать...

0  0
17.04.2018 12:55
- гость -

Был у меня случай, когда застал негодяя роющегося в сумках в моей машине. Поймал, бить не стал, сдал в полицию. Ходил потом еще пару раз к ним в отделение давал показания. За этим козлом числился целый букет преступлений, было несколько судимостей и отсидок. Самое грустное и смешное здесь в том, что злодей был отпущен, т.к. ничего не успел украсть (!) То что он повредил мне автомобиль, естественно никого не волновало. В полиции мне предложили подать в суд на этого уголовника, с требованием компенсации за ремонт автомобиля )).. В следующий раз буду бить..

0  0
17.04.2018 13:01
гость

17.04.2018 12:55
- гость -
В следующий раз буду бить..

Так одно другому не мешает, при задержании они все оказывают сопротивление

0  0
17.04.2018 13:12
- гость -

На каком же уровне лобби у автоугонной мафии что уже десятки лет существует абсолютно противоречащее здравому смыслу понятие "без цели хищения"? А я вот у вас кошелёк взял поносить без цели хищения или телевизор из квартиры взял посмотреть без цели хищения?

0  0
17.04.2018 13:17
- гость -

Так преступники для себя и лоббируют преступные законы.Никто же не думает, что в депутатах и правительстве честные люди.

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