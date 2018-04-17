Фото: smalljoys-spb.ru
Цены на вторичном рынке недвижимости упали в Барнауле в марте текущего года — снижение стоимости "вторички" называют неожиданным, сообщает "Недвижимость Алтая".
Среднее снижение составило 280 рублей за квадратный метр, а итоговая цена составила 43 930 рублей. Издание отмечает, что падение цен произошло впервые за пять месяцев.
Если говорить о сегментах рынка, то, например, квадратный метр в однокомнатных квартирах в среднем подешевел на 300 рублей, а в "двушках" — на 500 рублей. Гостинки упали в цене на 400 рублей.
Аналитики полагают, что снижение средней стоимости квадратного метра вторичного жилья могло произойти из-за появления на рынке большого количества недорогих вариантов. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что падение цены может быть связано с более глубинными подвижками.
Так, директор агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев отмечает, что в целом происходит смещение спроса со "вторички" на первичный рынок. "Новые квартиры выбирают едва ли не в двух случаях из трех. В связи с этим в сегменте новостроек обозначился небольшой рост цен. Думаю, данная тенденция будет продолжаться, и, скорее всего, в июле-августе произойдет резкое удорожание, связанное со вступлением в силу новых партий изменений в закон о долевом строительстве", — полагает эксперт.
Комментарии
В населённых пунктах, в которых средняя цена квадрата менее 100 т.р. ловить нечего. Это априори ущербные места для жизни.
17.04.2018 13:07
Vanadiy2014
а ты чего здесь, в ущербном месте, живешь?
Логика убойная!
Руб по отношению к доллару падает, вместе с ценой на недвижимость.
Орегинально!:
Курить надо однако бросатьdrag: