Фото: twitter.com
В архангельском торговом центре "Фокус" произошло возгорание. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на региональный главк МЧС.
Уточняется, что информация о пожаре поступила в дежурную часть 17 апреля в 6:40. По данным Twitter-аккаунта "Пятого канала", на место пожара выехали 30 спасателей.
Через некоторое время пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
По данным источника канала в экстренных службах региона, никто в результате ЧП не пострадал.
В торговом центре "Фокус" в Архангельске тушат пожар. На месте работают 30 спасателей.https://t.co/Rh0gzNAThY#пожар #Архангельск pic.twitter.com/93quNRuARJ— Пятый канал Новости (@5tv) 17 апреля 2018 г.
Комментарии
Проверят?
Хорошо что виновников пожара в Кемерове наказали административно, это сильно повлияет на безопасность ТЦ
17.04.2018 12:56
Оло
Опять пранкер из Украины? Это кого у нас там административно наказали? Административно у вас на Украине Саакашвили выдворили, а в Кемерово пока только уголовные дела
«К административной ответственности привлечены 1,8 тысячи должностных лиц и свыше 500 юридических лиц», — заявил Ринат Еникеев на совещании.
Опять ...... проводка!?