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Губернатор: паводок-2018 наступал более широким фронтом, чем в 2014-м

, ИА "Амител"
По словам главы региона, в текущем году стихия была более динамичной

Фото: Районный вестник

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в рамках традиционного "Медиалога" сравнил паводковую ситуацию текущего года с разрушительным наводнением 2014-го.

Общаясь с журналистами, глава региона напомнил: "Мы живем в режиме чрезвычайной ситуации. Он в Алтайском крае не отменен...По состоянию на утро сегодняшнего дня мы можем говорить о том, что в целом ситуация характеризуется положительной динамикой. Мы постепенно выходим из пика первой волны паводка. Наиболее серьезная ситуация сегодня на территориях Барнаула, Первомайского, Тальменского, Шелаболихинского и Каменского районов".

Далее Александр Карлин отметил, что сегодня многими предпринимается попытка сравнить паводок-2018 с событиями 2014 года.

"Наверное, сравнивать такие явления надо с известными оговорками. Но некоторые сравнения мы можем привести. Полную картину мы получим, конечно, через неделю, когда пройдем, я думаю, первую волну паводка...Стихия, если охарактеризовать коротко, наступала более широким фронтом, действовала более динамично и затронула большую территорию", — отметил губернатор.

Так, по словам главы региона, в этом году паводок затронул 217 населенных пунктов против 107 в 2014 году. В то же время в крае было подтоплено 8769 приусадебных участков, а в 2014 году – 15 115 участков.

Губернатор добавил, что в результате паводка-2018 "травмирование заселенных территорий края" оказалось в два раза меньше.

Если сравнивать число жителей, которых коснулась стихия, то в этом году число таковых составило 21 289 человек, а в 2014-м — 39 619.

В результате паводка на сегодняшний момент пострадал 21 социальный объект против 91 в 2014-м. Количество мостов, которые пострадали от разгула стихии, в этом году составило 56, а в 2014 — 66.

В настоящее время власти Алтайского края предоставили в федеральный Минсельхоз пакет документов для выделения средств для помощи жителям, у которых погиб скот.

"Также мы представили документы в Минтранс и Росавтодор для приведения в порядок объектов транспортной инфраструктуры", — добавил Александр Карлин.

По линии МЧС России решается вопрос о выделении субсидий для помощи населению, пострадавшему от паводка.

"По всем направлениям работа ведется. В этом году региональная система ГО и ЧС в условиях паводка сработала более эффективно. Действия были более оперативные и компетентные. Это позволило минимизировать ущерб", — резюмировал губернатор.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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