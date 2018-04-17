Фото: rtr.md
Эксперты выяснили, что пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел из-за короткого замыкания в электропроводке на четвертом этаже здания, где находилась детская игровая зона. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источник.
По мнению специалистов, замыкание могли вызвать протечки крыши. Так, снег с крыши начал подтаивать, и вода попала на провода. Из-за этого загорелась пластиковая люстра над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками, которые воспламенил горящий пластик, капающий сверху.
Пламя быстро разнесло из-за вентиляции.
Отмечается, что на температуру и дым сработала сигнализация, но зона горения не была залита, поскольку после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, перекрыли.
Сигнализационные датчики тоже сработали впустую — сидевший на кнопке охранник почему-то не активировал оповещение о пожарной тревоге в здании.
За несколько минут весь этаж был заполнен дымом.
По словам собеседника газеты, на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, но они по какой-то причине не сработали.
Напомним, пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка.
Комментарии
Отмечается, что на температуру и дым сработала сигнализация, но зона горения не была залита, поскольку после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, перекрыли
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не верю! а сирена тоже замерзла?
По словам собеседника газеты, на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, но они по какой-то причине не сработали
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непонятно, чему удивляются? там же не было короткого замыкания, просто (если верить про воду с крыши) нагревалась и плавилась изоляция
как всегда к катастрофе привел комплекс незначительных событий, произошедших одномоментно. Ни одно из событий по отдельности не представляло угрозы.
17.04.2018 13:22
- гость -
нагревалась и плавилась изоляция
Так, а нагревалась то она почему? Потому, что провода замыкали через воду. Иначе почему?
Т.е. тожероссияне, про которых владелица ТЦ говорила, что это стопудово они подожгли, уже скромно исчезли?
Никак не могли найти место замыкания. Приехал СК с Бастрыкиным, а оно прямо перед их глазами!
Список виновных:
1. Дворник который не убирал с крыши снег.
2. Мастер который не отремонтировал крышу.
3. Электрик который не установил нужную защиту.
4. Охранник который не включил оповещения.
5. Сантехник который не отморозил трубу.
6. Вахтёр который закрыл двери.
7. Пожарник который не организовал правильную эвакуацию.
Все остальные начиная с владельца ТЦ и заканчивая путеным невиновны.