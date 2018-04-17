Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Вопрос о проверках в торговых центрах Алтайского края и выявленных в них нарушениях норм безопасности прокомментировал 17 апреля в рамках "Медиалога" губернатор Александр Карлин.
Говоря о проведении проверочных мероприятий, он отметил: "Эта работа еще продолжается. Она еще не завершена. Речь идет о сотнях объектов с массовым пребыванием людей. Мы эту работу не пустили на самотек, хотя формально и юридически эту работу должны проводить и организовывать федеральные ведомства. Мы создали рабочую группу, которая координирует всю эту работу и взаимодействует с прокуратурой. Мы намерены на ближайшем координационном совете подвести итоги и дать системный анализ, что это за нарушения. Они бывают разными по своей зловредности, по своим негативным последствиям".
Глава региона добавил, что предложения по устранению этих нарушений тоже будут различного характера.
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Говоря же о дальнейших действиях в сфере безопасности, губернатор добавил: "Задача №1 — устранить все нарушения закона, которые будут выявлены. Второе — принять меры по недопущению этих нарушений. Если необходимость будет в корректировке регионального законодательства, то здесь вообще не будет никаких проблем, я это гарантирую. Если специалисты придут к выводу о необходимости изменения законодательства федерального уровня, то такие инициативы будут подготовлены и оперативно транслированы в законодательные органы России".
Напомним, что проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека.
По данным краевой прокуратуры, так или иначе во всех ТЦ Алтайского края есть нарушения норм пожарной безопасности.
Комментарии
Забудьте про свои тц, мы вам завалим всю розницу... Кинотеатры уже пустые
Главное пыль поднять - вот мы как тут порядок наводим, смотрите. И забыть через пару месяцев. И всё вернётся туда, где началось.