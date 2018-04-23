Куриное мясо – одно из самых востребованных и популярных среди покупателей мясных отделов. И это вполне оправданно – оно не только очень вкусное, но и весьма полезное. Куриная грудка и вовсе считается диетическим продуктом. Но выбор в его пользу делают не только сторонники здорового образа жизни и стремящиеся к похудению, но и заботливые родители – куриное мясо легко усваивается и содержит так необходимые растущему организму белки, витамины и минералы. При этом в нем полностью отсутствуют углеводы.
Курица – источник белка, витаминов групп А, Е, В, в том числе В9 (фолиевая кислота) и В12, незаменимых аминокислот гистидина и аргинина, необходимых для роста и формирования тканей организма, особенно детского. Кроме того, белое куриное мясо содержит калий, кальций, необходимый для роста и укрепления зубов и костей, магний, натрий, фосфор, железо и другие минералы. Это целый строительный арсенал из полезных веществ для нашего организма.
Разумеется, важен способ приготовления куриного мяса. Чтобы сохранить все полезные вещества в нем, рекомендуется готовить его, к примеру, на пару. Польза курицы очевидна не только при введении ее в детский рацион питания, при придерживании диеты и ведении здорового образа жизни, но и в оздоровительных целях. Показано это мясо при болезнях желудочно-кишечного тракта, ожирении и диабете, а о целительной пользе куриного бульона при реабилитации после болезней все наслышаны. Доктора также рекомендуют пожилым людям включать курицу в свой рацион.
Среди прочих немаловажных факторов при выборе потребителя в пользу курицы являются доступная цена продукции и ее наличие практически в любом из магазинов, а также огромное и разнообразное количество блюд, которые из нее можно приготовить, быстрота приготовления.
Где приобрести вкусную и свежую куриную продукцию для сбалансированного и полезного питания? Крупнейший производитель мяса птицы в Алтайском крае — компания "Алтайский бройлер" — предлагает высококачественное мясо цыплят-бройлеров, полуфабрикатов первичной разделки и субпродуктов в замороженном и охлажденном виде. Качество продукции многократно подтверждалось различными наградами краевых и региональных конкурсов и выставок. Тысячи жителей края и СФО ежедневно выбирают продукцию этой компании, которую можно приобрести в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях, а также в розничных торговых точках. Выбирайте полезное и лучшее для своей семьи!
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