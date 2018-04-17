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Журналисты канала One America News Network побывали в сирийском городе Дума и не нашли там признаков проведенной химатаки. Об этом сообщает Znak, ссылаясь на опубликованный ими репортаж.
Корреспондент Пирсон Шарп сообщил, что никто из опрошенных горожан не подтвердил версию о химатаке. Десятки людей заявили журналистам, что "не видели ничего и не слышали о химатаке". Шарп отметил, что местные жители назвали это фабрикацией и фальшивкой.
Врачи местной больницы, где велась съемка якобы последствий сбрасывания бомб с ядом, рассказали, что в одну из палат в какой-то момент ворвались люди, кричавшие о химатаке. Они принесли с собой якобы пострадавших, стали поливать их водой и записывали все на видео. Когда процедура закончилась, незнакомцы быстро собрали свои вещи и ушли.
Главврач больницы сообщил каналу, что признаков применения химических веществ в тот день не было. Журналист добавил, что посетил площадь, где якобы была химатака, но тоже не обнаружил ее следов.
Напомним, 14 апреля коалиция во главе с США выпустила по Сирии более 100 крылатых ракет. Поводом для этого стала якобы химатака в сирийской Думе. Страны Запада возложили ответственность за применение химоружия на режим Башара Асада.
Комментарии
Тема для дураков, ну очень вовремя и даже очень важная!
Кого это волнует теперь?
"Поколение П" какое-то, нарисовали атаку, нарисовали возмездие....