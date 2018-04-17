Фото: dp.ru
Уроженца Грузии приговорили в Алтайском крае к 10 годам колонии строгого режима за сбыт гашиша, сообщает региональная прокуратура.
В надзорном ведомстве уточняют, что в начале июня 2016 года злоумышленник встретился с потенциальным покупателем на территории Алтайского района для передачи части наркотика на пробу. На следующий день он предложил передать крупную партию товара весом около 1 кг.
"Передача наркотических средств происходила под контролем сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю. Несмотря на полное признание вины в ходе предварительного расследования, подсудимый при рассмотрении уголовного дела в суде изменил свои показания. Вместе с тем совокупность доказательств, представленных суду, подтвердила версию органов расследования", — указывают в прокуратуре.
Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к 10 годам колонии строгого режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.
Комментарии
На заработки приехал. И заработал ...... 10 лет - швеей мотористом.
Ни за что червонец, капец законы.
А потенциальным покупателям сколько дали?