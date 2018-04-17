Фото из сети интернет
17 апреля 1722 года Петром I был подписан указ, согласно которому носители бород должны были платить налог за них в размере 50 рублей в год. Так первый российский император решил привить своим подданным моду, принятую в европейских странах.
Отменили пошлину только в 1772 году.
Сегодня мода на бороду достигла своего пика. Мы собрали самое безумное, что с ней делают.
Комментарии
вот всегда так! у них это всего лишь мода, а у нас какой-то болван делает из этого закон+заработок
Предлагаю вернуть налог на бороду.
Рублей 500 в год.