Фото: leopard-land.ru
Граждане РФ в соцсетях выбрали имя для молодой самки дальневосточного леопарда, живущей в приморском нацпарке "Земля леопарда". Теперь ее зовут Тайга, пишет РИА "Новости", ссылаясь на учреждение.
В преддверии шестилетия нацпарка — в начале апреля этого года — в группах "Земли леопарда" в соцсетях была запущена акция по выбору имени для одной из самок дальневосточного леопарда под номером Leo 61F. Пользователи должны были назвать свои варианты, а затем проголосовать за одно из пяти имен — самых популярных среди названных. В финал вышли имена Тайга, Пятнашка, Маруся, Весна и Надежда.
В голосовании приняли участие порядка 700 человек. К концу акции имя Тайга получило около 250 голосов. С отрывом более чем в 100 голосов вторую строчку заняло имя Весна.
Тайга стала первым дальневосточным леопардом, имя для которого выбрали пользователи соцсетей.
Подчеркивается, что Тайга является молодой самкой, живущей на юге "Земли леопарда". Впервые фотоловушка сделала ее снимок в 2015 году. Специалисты считают, что ей около четырех-пяти лет. Согласно данным фотомониторинга, она еще не рожала котят.
Комментарии
А вот китайцы видимо дадут ему иное имя Си-Ся.