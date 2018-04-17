Фото: tumentoday.ru
Продовольственные ярмарки пройдут во всех районах Барнаула в ближайшую субботу, 21 апреля, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Ярмарочные площадки будут работать с 10.00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район — проспект Красноармейский, 131; проспект Ленина, 71;
- Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район — Народная площадь;
- Октябрьский район — проспект Ленина, 152;
- Центральный район — проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.
Телефон для справок: 37-04-64 (администрация города).
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