Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Новосибирские полицейские вместе с сотрудниками областного УФСБ в марте этого года изъяли в Заельцовском районе около трех тысяч литров готовой водки с поддельными федеральными марками. Об этом пишут "Новосибирские новости", ссылаясь на ГУ МВД России по региону.
В ведомстве отметили, что незаконный выпуск алкоголя организовали пятеро новосибирцев в возрасте от 21 до 49 лет.
Арендовав частный дом в правобережье, они наняли 17 граждан из ближнего зарубежья и поставили производство на поток.
Контрафактный алкоголь продавали в основном в торговых точках районов Новосибирской области.
Кроме готовой продукции, правоохранители нашли в подвале свыше двух тысяч литров спиртосодержащей жидкости, более 16 тысяч пустых стеклянных бутылок, 23 рулона этикеток и два рулона федеральных специальных марок. Кроме этого, у подозреваемых обнаружили шесть сотовых телефонов, семь банковских карт и два ноутбука.
По факту изготовления, сбыта поддельных акцизных марок возбуждено уголовное дело. Обвиняемые находятся под стражей. Правоохранителями устанавливаются другие причастные к преступлению лица.
Комментарии
Так настойчиво стремятся оболдуи,обобрать, обкурить и пропить свою Россию!
Три тысячи литров поддельной водки изъяли полицейские в Новосибирске
упьюцца)
Да ладно! Все равно с государством им в этом не соревноваться.
Сдается не только водку катали там.
Куда гостей с юга посадили?