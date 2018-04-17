Фото: twitter.com
Еще один грузовик не смог преодолеть путепровод на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
В соцсетях уточняется, что это уже 146-я авария, связанная с так называемым "Мостом глупости". В Twitter ему посвятили отдельный аккаунт, где и были опубликованы снимки свежего ДТП.
На фото видно искореженный грузовик с расслоившимся от удара кузовом. Водитель почему-то решил проехать под мостом, хотя на нем висит предупреждающий плакат: "Газель" не проедет".
Агентство добавляет, что трехпролетный мост над руслом притока реки Кузьминки построили в 2011 году. Ранее в "Мостотресте" заявили, что он полностью оборудован всеми предупреждающими знаками, включая ограничивающий высоту проезжающих машин 2,7 метра.
Комментарии
зачем строить такой мост??? ему не 300 лет, а 7 всего. можно было и что-то адекватное спроектировать.
так это и не газель, поэтому и поехал
Головой рулило русское "авось". Не вырулило. И так - 146 раз.
а где знак ограничения высоты (по ГОСТу) ? С дорожников надо компенсацию требовать!
146?
кто-то приврал для красного словца, амик перепечатал
там в реальности около 20 аварий было
А У нас на кольце Ленточный бор-Южный тракт уже 751 ая машина пробила колёса в ямах Правого ряда при повороте на Ленточный перед сфетофором. Месяц наблюдаю. И ни кто ни чего не делает.
17.04.2018 15:16
- гость -
там знак есть. Смотри фотки внимательней!
17.04.2018 15:50 там знак есть. Смотри фотки внимательней!
Читай внимательнее!
а где знак ограничения высоты (по ГОСТу)
17.04.2018 15:31
acdc
Сегодня сделали)
Предупреждение больше на рекламу смахивает, потому и не обращают внимания. Да и ещё - надо повыше повесить баннер - по фото - на фонари!