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Полиция в Бийске изъяла у подозреваемого украденные из торгового центра кроссовки, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что с заявлением к правоохранителям обратились представители спортивного отдела одного из ТЦ. Выяснилось, что злоумышленник, воспользовавшись невнимательностью продавцов, переобулся в отделе, положил свою старую обувь в коробку и вышел из магазина уже в новых кроссовках.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В итоге полицейские установили личность похитителя, которым оказался 35-летний горожанин.
"Задержанный признал свою вину и написал явку с повинной. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде", — добавляют в Главном управлении МВД по краю.
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