Фото: asninfo.ru
Молодым учителям Алтайского края компенсируют часть банковской процентной ставки по ипотеке, сообщает "Алтайская правда".
Согласно распоряжению, подписанному губернатором Александром Карлиным, на эти цели в 2018 году выделяется из краевого бюджета 3,8 миллиона рублей.
Отмечается, что данные средства будут распределены между муниципальными образованиями в рамках реализации программы "Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае" на 2015-2020 годы.
Всего часть расходов компенсируют 123 молодым учителям, которые оформили ипотечный кредит в период с 2013 по 2015 год под процентную ставку, превышающую 8,5% годовых.
Частичная компенсация расходов по льготной ипотеке молодым учителям практикуется краевым правительством с 2014 года.
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