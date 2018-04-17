Фото: izvestiy-kamen.ru
В городе Камень-на-Оби Алтайского края начался ледоход. Об этом сообщает портал "Каменские известия".
Подчеркивается, что лед тронулся уже вечером в понедельник, 16 апреля. Сейчас местные жители могут наблюдать прохождение глыб по водной глади Оби.
Подчеркивается, что ледоход проходит без осложнений. За сутки уровень воды в реке поднялся на 40 сантиметров. Начальник ГО и ЧС района Сергей Умяров отметил, что поднятие воды способствует нормальному прохождению льда. Заторы на реке отсутствуют, вода легко уходит в Обское водохранилище.
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не похоже на зефир