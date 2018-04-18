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Ежедневник: события 18 апреля в России и мире

, ИА "Амител"
 
Ежедневник
18 апреля в истории России и мира

День воинской славы России

В этот день в 1242 году князь Александр Невский одержал победу над немецкими рыцарями на Чудском озере, вошедшую в историю под названием Ледовое побоище. Праздник официально отмечается с 1995 года.

Международный день памятников и исторических мест

Праздник учреждён ЮНЕСКО в 1982 году, а широко отмечается с 1984 года. Целью мероприятия является привлечение внимания к сохранению мирового культурного наследия.

Всемирный день радиолюбителя

Первый кружок радиолюбителей был основан в Париже в 1925 году. С тех пор по всему миру ежегодно увеличивается число непрофессиональных радиолюбителей, создаются клубы и секции.

18 апреля 1923 года было создано Московское пролетарское спортивное общество "Динамо". Оно было учреждено по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ и создавалось как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам.

В Москве начал функционировать первый автобус (1922).

В Москве основана футбольная команда МКС, ныне носящая название "Спартак" (1922).

Родились: писатель Натан Эйдельман (1930), актриса Светлана Немоляева (1937), артист балета Владимир Васильев (1940), белорусский композитор Эдуард Ханок (1940), музыкант, лидер группы "Зоопарк" Майк Науменко (1955), американский актёр Эрик Робертс (1956).

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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