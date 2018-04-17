Фото: Стас Сидоркин/barnaul.org
Ассенизаторы нелегально сливали нечистоты недалеко от краевой клинической больницы в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Противоправная деятельность была выявлена в ходе рейда, который провели представители городского отдела по охране окружающей среды, члены барнаульской думы, общественной палаты города и сотрудники полиции.
Рейд прошел рядом с лесом у краевой клинической больницы, а также в промзоне у поселка Куета. Ранее здесь уже были замечены ассенизаторские машины. В итоге выяснилось, что ассенизаторы осуществляли несанкционированный сброс жидких бытовых отходов.
На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.
Комментируя итоги рейда, депутат гордумы Дмитрий Ильиных отметил, что жидкие бытовые отходы, как правило, привозят из частных домовладений.
"Жители вызывают частника, он приезжает, откачивает нечистоты, но вывозит их не в определенное законом место, а сливает в лесные просеки, на обочины дорог, в поймы рек. Мало того, что нарушаются санитарные нормы, частники к тому же не платят налоги, деньги за прием отходов, а зачастую не имеют лицензии", — сетует депутат.
К слову, законно сливать ЖБО в Барнауле можно в районе полигона ТБО и в поселке Южный (улица Дзержинского, 16а).
Комментарии
Очень там воняет
А куда сообщить о несанкционированном сливе? В районе Павловский тр. 204 все время сливают жидкие и вываливают твердые отходы
На Ткацкой постоянно сливаются в коллектор. На Северо-Западной у Трансмаша тоже
сливать ЖБО в Барнауле можно в районе полигона ТБО и в поселке Южный (улица Дзержинского, 16а).
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И пока будет так, будут сливать где угодно, но только не там. Нужно не менее 10 пунктов сделать по городу.
17.04.2018 17:17
- гость -
Да хоть 20 сделай, сливают где попало не потому что ехать далеко, а потому что жаба душит за гумно деньги платить.