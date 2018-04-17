Губернатор Алтайского края Александр Карлин 17 апреля во время "Медиалога" рассказал, на каком этапе сегодня находится проект строительства так называемого "обхода Барнаула" — объездной трассы, которая позволит пустить по ней поток транзитных автомобилей и разгрузить дороги города.
Карлин сообщил, что сейчас все еще ведется государственная экспертиза проектной документации по этому объекту. Но параллельно уже ведется работа и по определению источников финансирования, так как проект весьма масштабный. Губернатор подчеркнул, что обход является "уникальным объектом исторического значения для Алтайского края".
При этом Александр Карлин не сказал, во сколько может обойтись строительство этого объекта, но отметил, что речь может идти о нескольких десятках миллиардов рублей.
"Государственная экспертиза не завершена, поэтому я сегодня не могу озвучивать стоимость этого проекта. Это как раз и определит экспертиза. Я могу сказать только одно — речь идет о десятках миллиардов рублей. О десятках. Для сравнения: в этом году из всех источников финансирования мы направим на систему автомобильных дорог Алтайского края — на содержание, на ремонт и реконструкцию - 12 млрд рублей. То есть на строительство обхода потребуются объемы средств, которые у нас в целом расходуются на всю инфраструктуру края в течение нескольких лет", — сказал губернатор.
Также, по его словам, не исключается, что значительная доля этого объекта будет профинансирована за счет системы "Платон".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , предполагается, что общая протяженность обхода составит 68 километров. Дорогу будут строить в несколько этапов. На первом этапе планируется возвести 41-километровый участок между Змеиногорским и Чуйским трактами и построить мост через основное русло Оби длиной 2,4 километра. Всего мостовых переправ будет 7.
Второй этап обхода включает в себя 27 км дороги между Змеиногорским и Чуйским трактами.
Предполагается, что для строительства власти изымут 819 га земли, в том числе 259 га земель сельхозназначения и 122 га земель населенных пунктов. Во время строительства придется изготовить 7,1 миллиарда кубометров дорожной насыпи. Гражданам, чьи участки окажутся на пути строения новой трассы, обещана компенсация.
В апреле 2017 года начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз отмечал, что строительство дороги может начаться уже в 2019 или в 2020 году. Тогда же называлась предварительная оценка стоимости объекта — 20 млрд рублей.
Напомним, о строительстве объездного пути вокруг Барнаула говорится уже несколько лет. Создание новой трассы позволит пустить транзитный транспорт в обход столицы Алтайского края и за счет этого значительно разгрузить дороги города.
Комментарии
А Павловский с Змеиногорским уже не планируют соединять? раньше это в проекте тоже предусматривали
Планируется. Но позже. И то может быть. Как впрочем и весь обход
А не чего что при соединение змейногоского с Чуйским Павловский на пересечении оказывается?
17.04.2018 16:53 - гость -
Змеиногорский с Чуйским соединится через Рассказиху.
Дурью они маются. В первую очередь железную дорогу нужно убрать из центра города!
...правильно ! давайте потратим тучу денег и сделаем хорошо транзитному транспорту. А то чтобы сделать прямую дорогу к старому мосту даже и мысли нет. Спросите любого жителя новоалтайска как им опостылили эти зигзаги на бульваре 9 января. Все кто въезжает в город по старому мосту , - согласятся что это МАРАЗМ !
17.04.2018 17:09
- гость -
"Дурью они маются. В первую очередь железную дорогу нужно убрать из центра города!"
Вы серьезно? Строить надо путепроводы либо тоннели через них, а не наоборот.
Уже итак на западе города совершили очень серьезную стратегическую ошибку, когда не запланировали продолжение улиц через Попова на запад, а застроили частным сектором. Куча народу с поселков на Павловском только через него и может попасть в город, пробки от ушей
я двумя руками за.
Дороги,развязки строить нужно, другое дело что все это строим очень медленно. (согласование, финансирование, строительство и проходит лет 10). Такими темпами мы ничего не успеем. Посмотрите на пример Таиланда, какие там транспортные развязки (Бангкок), сколько мостов, а дорога до Паттайи (около 120 км) очень много участков проходит по мостам. вот и приходит мысль, что мы очень отстали от новых технологий в вопросе строительства дорожных магистралей.
Привели бы вначале в порядок!!! то, что есть. А потом брались за новое (которое может оказаться и ненужным)
Спросите любого жителя новоалтайска как им опостылили эти зигзаги на бульваре 9 января.
А чего вы к нам разъездились?