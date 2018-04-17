Фото: rebenok.by
Пик активности клещей на Алтае ожидается в мае. Об этом пишет пресс-служба мэрии Барнаула, ссылаясь на управление Роспотребнадзора по региону.
Специалисты ведомства напоминают, что сейчас лучше воздержаться от выездов на природу. Также нужно соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: ношение защитной одежды, проведение регулярных осмотров, применение репеллентов.
При присасывании клеща нужно своевременно обращаться за медпомощью в травмпункты для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Препарат нужно вводить в первые три дня с момента присасывания клеща и при установленном факте заражения его вирусом клещевого энцефалита.
Снятых клещей при невозможности доставки на исследование рекомендуется сжигать.
В ведомстве добавили, что с начала сезона активности клещей — 4 апреля — в поликлиники региона с жалобами на присасывание клещей обратились три человека, из которых двое — дети до 14 лет. Среди барнаульцев присасывания клещей не зарегистрировано.
Всем пострадавшим введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.
Подчеркивается, что препарат вводят бесплатно детям до 14 лет: в Барнауле — в травмпункте детской поликлиники № 9, в районах края — в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослым, незастрахованным лицам, иммуноглобулин вводится платно в травмпунктах медорганизаций по месту жительства и в медицинских кабинетах страховых компаний.
Комментарии