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Жителя Алтайского края подозревают в угоне автомобиля с территории автосервиса в соседней республике.
Как сообщили в МВД по Горному Алтаю, по предварительной информации, 20-летний злоумышленник, будучи пьяным, увидел припаркованный на территории автосервиса автомобиль ВАЗ-21011, на котором решил прокатиться.
"Взломав замок зажигания, угонщик завел двигатель и скрылся. Позднее брошенный автомобиль с признаками повреждения был обнаружен полицейскими в центре села Майма", — уточняют в полиции.
Задержанный не стал отрицать свою вину, рассказав, что решил покататься на чужом автомобиле и, не справившись с управлением, врезался в дорожный знак. После этого он бросил машину и скрылся с места происшествия.
По данному факту проводится проверка.
Комментарии
Крепкая, толко бампер загнуло, на приоре двигател бы в салоне был и водител бы не выжил