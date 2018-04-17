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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали трёх сторонников "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), которые планировали теракты в Ростовской области. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Подчеркивается, что задержанные по указанию эмиссаров ИГ, которые находились в Сирии, собирались совершить теракты на территории региона с применением огнестрельного оружия и самодельной взрывчатки.
Издание пишет, что силовикам удалось изъять "огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ, а также средства связи".
РИА "Новости" добавляет, что главарь ячейки сторонников ИГ погиб при задержании от срабатывания самодельной взрывчатки.
"При проведении оперативно-боевого мероприятия главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление, привел в действие СВУ неустановленного образца, в результате чего получил ранения, несовместимые с жизнью", — цитирует агентство сообщение.
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