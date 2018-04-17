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Жители Горного Алтая стали на 20% чаще пользоваться безналичным расчетом

, ИА "Амител"
Общая сумма безналичного расчета в 2017 году в республике превысила 10 миллиардов рублей

Фото: altai-republic.ru

Жители Республики Алтай стали чаще использовать безналичный расчет, информирует пресс-служба регионального правительства.

Так, в 2017 году жители и гости Горного Алтая рассчитались картами за товары и услуги 18,5 миллионов раз на сумму более 10 миллиардов рублей. Это в среднем на 20% больше по количеству и по объему, чем годом ранее.

Заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Алтай Сибирского ГУ Банка России Олег Обухов, комментируя эти цифры, отметил, что безналичные платежи населения растут вслед за развитием терминальной сети в регионе.

"Количество и объем безналичных платежей населения через терминалы за пять лет увеличились в четыре раза", — подчеркнул Олег Обухов.

По состоянию на начало 2018 года в Горном Алтае выпущено 333,4 тысячи платежных карт, около 16% из них – это карты платежной системы "Мир".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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