Фото: altai-republic.ru
Жители Республики Алтай стали чаще использовать безналичный расчет, информирует пресс-служба регионального правительства.
Так, в 2017 году жители и гости Горного Алтая рассчитались картами за товары и услуги 18,5 миллионов раз на сумму более 10 миллиардов рублей. Это в среднем на 20% больше по количеству и по объему, чем годом ранее.
Заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Алтай Сибирского ГУ Банка России Олег Обухов, комментируя эти цифры, отметил, что безналичные платежи населения растут вслед за развитием терминальной сети в регионе.
"Количество и объем безналичных платежей населения через терминалы за пять лет увеличились в четыре раза", — подчеркнул Олег Обухов.
По состоянию на начало 2018 года в Горном Алтае выпущено 333,4 тысячи платежных карт, около 16% из них – это карты платежной системы "Мир".
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