"33 удовольствия": Карлин назвал дороги, которые отремонтируют в крае

В 2018 году в Алтайском крае будут приводить в порядок дороги на западе региона. "Будем держать слово", — заявил губернатор Александр Карлин во время "Медиалога" 17 апреля 2018 года. Он напомнил, что еще два года назад было определено, что приоритетным направлением станет запад региона. Одной из причин этого решения губернатор назвал то, что ранее эти степные территории были отодвинуты на второй план. Еще одна причина, которая указывалась два года назад, — намерение развивать туризм в этом направлении и привлекать отдыхающих.
"В 2018 году наши обещания будут выполняться более серьезным образом", — сказал сегодня Александр Карлин.
Одним из важных направлений 2018 года, по словам губернатора, станет так называемый "северный луч" – это дорога Барнаул – Камень-на-Оби в Шелаболихинском районе (здесь планируется отремонтировать участок в 10 км) и дорога "Крутиха – граница республики Казахстан", пролегающая по территории Крутихинского, Немецкого, Панкрушихинского и Хабарского районов, города Славгорода. Здесь в 2018 году запланирован ремонт 30 км.
"Итого по этому лучу мы пройдем в общей сложности 40 км по направлению на запад на границу с Павлодарской областью", — отметил губернатор.
Также летом фронт ремонтных работ пройдет по направлению Бийск – Мартыново – Ельцовка. В частности, в Ельцовском районе будет отремонтировано 8 км.
Запланирован ремонт дороги, ведущей к селу Коробейниково по трассе Алейск – Петропавловское – Смоленское, подъезд к селу Нижнеозерному, и мостового перехода через Чарыш в Усть-Пристанском районе.
Услышаны и многочисленные обращения автомобилистов, уставших от ухабов на трассе Троицк – Целинное. 25 километров этой трассы приведут в порядок летом 2018-го.
"Были обращения, что у нас есть один луч выхода на Кузбасс от Бийска, мы им и занимаемся, а от Троицка — нет. У нас ведь каждый хочет получить все 33 удовольствия: не только по хорошей дороге ехать, но и по короткой. Вот мы и идем навстречу. В этом году по этой магистрали будет отремонтировано 25 км", — сказал губернатор.
Помимо этого, в Алтайском крае будут приведены в порядок 1100 километров дорог, по которым пролегают школьные маршруты. Запланирован ремонт мостов в Красногорском, Солтонском и Первомайском районах.
Сельские дороги также не останутся без "пригляда": 13 объектов общей протяженностью 24 км будут отремонтированы по программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в Алтайском крае. Это семь подъездов к населенным пунктам и шести предприятиям производственной переработки сельхозпродукции.
"За время действия программы "Устойчивое развитие сельских территорий" мы построили современные подъезды к 107 населенным пунктам в Алтайском крае и шести сельхозпредприятиям. Программа будет продолжена. Мы рассчитываем ежегодно получать не менее миллиарда на развитие сельских территорий по этой программе", — отметил губернатор.
В целом в нормативное состояние в Алтайском крае за лето 2018 года будут приведены 350 км региональных дорог. Всего на ремонт дорог в регионе в этом году планируется потратить около 12 млрд рублей.
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