Фото: penzavzglyad.ru
Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) возбудил Следственный комитет в связи с безвестным исчезновением 17-летней девочки в Барнауле.
Как сообщили в региональном управлении СКР, 21 марта текущего года девушка-подросток ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: на вид 18 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темного цвета длиной до плеч, распущены.
Особые приметы: справа над губой имеется шрам.
Девушка была одета в куртку-ветровку бледно-розового цвета, джинсы синего цвета в обтяжку, кроссовки.
Следственный комитет устанавливает местонахождение подростка. Проводятся опросы ее знакомых и родственников. Расследование продолжается.
Комментарии
В марте в ветровке?
ни имени, ни фотографии девочки нету, ага? Вот, иной раз даже желания не возникает помогать.