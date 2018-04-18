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Какая судьба ждет старый мост в Барнауле: три варианта развития событий

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Разваливающийся объект беспокоит мэрию города и общественников

Фото: fotokto.ru

Разрушающийся старый мост в Барнауле беспокоит не только администрацию города, но и общественников. Сейчас объект нуждается в срочном ремонте, стоимость которого, только по предварительным подсчетам, составляет миллиард рублей. Мост находится на балансе Росимущества, но по факту остается бесхозным. Каждый день здесь собираются километровые пробки. При этом нынешний владелец в ближайшее время может передать его федеральному Росавтодору, но это не приблизит сроки начала ремонтных работ на объекте. Предлагаем три наиболее вероятных варианта развития событий в этой истории.

В чем суть проблемы

История с хозяином коммунального моста тянется несколько лет. Прокуратура в 2016 году потребовала срочно начать работы на объекте, но у администрации Барнаула попросту не было денег на них. Речь идет о миллиарде рублей. Опасения вызывали плиты проезжей части и деформационные швы моста. В связи с этим главе администрации Барнаула вносилось представление, но каких-либо мер к ремонту коммунального моста принято не было. Тогда мэрия попыталась через суд "избавиться" от проблемной переправы через Обь и передать её на баланс федералам. А если быть конкретнее — Росавтодору. Именно поэтому прокуратурой города в Центральный районный суд был направлен иск с требованием отремонтировать мост. История с судебными тяжбами длилась несколько месяцев. Обязанность принять в федеральную собственность мост через Обь была возложена на Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

26 сентября прошлого года Арбитражный суд Алтайского края вынес решение об отказе в удовлетворении заявления Росимущества о передаче старого моста в Барнауле в федеральную собственность. Первоначально решение о передаче старого моста на баланс Российской Федерации принял Арбитражный суд Алтайского края. В территориальном управлении Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай с таким вердиктом не согласились и подали апелляцию. Однако две последующие судебные инстанции в лице Седьмого апелляционного арбитражного суда (город Томск) и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа (город Тюмень) постановили передать мост в федеральную собственность.

Вариант 1: Оптимистичный

Самое прекрасное развитие событий. Росимущество перестанет быть пассивным в этой проблеме и в ближайшее время передаст объект федералам. Тогда ремонт будет возложен на УПРДОР "Алтай", и ведомство начнет работы уже в 2019 году. При этом сам мост не будет временно закрыт, чтобы не возлагать дополнительную нагрузку на новый мост. Даже для федеральных властей миллиард рублей – внушительная сумма, поэтому не удивительно, что УПРДОР "Алтай" ищет варианты, чтобы передать старый мост в собственность "Российских железных дорог", поскольку по мосту проходят железнодорожные ветки. Это упростит ситуацию, поскольку "РЖД" под силу отремонтировать объект.

Вариант 2: Пессимистичный

В администрации Барнаула опасаются, что если коммунальный мост будет передан в собственность Росавтодора, новый собственник примет решение закрыть объект, а не ремонтировать его. Такой вариант вполне возможен из-за высокой стоимости работ. Тогда возрастет нагрузка на новый мост. При этом обход Барнаула с третьим мостом через Обь обойдется в районе 40-50 миллиардов рублей, и работы начнутся не раньше 2020 года, а это грозит глобальными проблемами в транспортной инфраструктуре столицы Алтайского края. Такое развитие событий, учитывая возможный резонанс, маловероятно.

Вариант 3: Нейтральный

Объект продолжит рушиться и не ремонтироваться еще несколько лет. При этом он может быть в собственности Росимущества, а затем его передадут Росавтодору, который приступит к ремонтным работам, как только на это будут выделены средства. При таком раскладе ответственность за возможные ЧП будет снята с администрации города Барнаула. Между тем в региональном Минстройтрансе ищут способы спасения моста и просят нынешнего владельца обеспечить безопасный проезд до поиска каких-то крупных инвестиций. В любой ситуации повлиять на эти варианты может краевая прокуратура. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

18.04.2018 07:41
- гость -

ответственность за возможные ЧП будет снята с администрации города Барнаула.
-----------

А кто будет виноват, путен что ли?

0  0
18.04.2018 07:46
- гость -

Если мост в федеральной собственности, не называйте его "коммунальным"

0  0
18.04.2018 08:05
гость

Вот вам и нынешняя власть н...х ничего никому не нужно, как только дело касается чего то серьезного. 1 миллиард это сколько рыл у корыта кормиться будут, все не нажрутся.
Прошлый год 500 лямов было, мало показалось. А всего то надо было великому Пу сообщить и прокатить один раз, сразу бы и собственники нашлись и деньги.
Вся власть - не для народа, перефразирую пословицу.
И они потом хотят чтобы их уважали, их .....ть надо за все деяния совершенные против народа.

0  0
18.04.2018 08:23
- гость -

Этот мост нужен тем кто с пригорода и с алтайки едут на работу в Барнаул, вот пусть за счет их муниципалитетов и ремонтируют

0  0
18.04.2018 08:24
Александр

Не вижу проблемы закрыть мост и сделать все нормально. Целиком переделать, оставив и укрепив несущие конструкции. Года 2 назад закрывали, и никаких проблем не было. даже пробок на ленинском не было, у нового моста замечательная пропускная способность.

0  0
18.04.2018 08:40
- гость -

18.04.2018 08:24
Александр
Не вижу проблемы
-------------------

Проблема в том, что наше государство не желает выполнять возложенные на него функции.

0  0
18.04.2018 08:46
- гость -

Ждут ещё одной Зимней вишни, теперь связанной с мостом? Потом будут по всей стране находить нарушения

0  0
18.04.2018 08:53
Тамара

ну если не будет жертв,то не закроют долго,а если кто улетит с моста не дай бог то сразу деньги найдут.У нас как -пока гром не грянет мужик не перекрестится.А ездить по мосту реально страшно и опасно.Карлина со своим выводком заставить там покататься ну может кто жалобу выше напишет.У нас везде всё хорошо когда ничего серьезного не произойдет.

0  0
18.04.2018 08:53
гость

гору делать переделывать деньги есть а на мост нету

0  0
18.04.2018 08:58
- гость -

люди вы не выспались? при чем тут карлин и гора? мост передали федералам.
тогда уж министра транспорта катайте или путина

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