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Суд во вторник, 17 апреля, взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей в пользу каждой из двух жительниц Челябинска, которых 30 лет назад перепутали в роддоме. Женщины воспитывались у неродных матерей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на консультанта Центрального районного суда города Наталью Прохорову.
Согласно данным суда, 20 марта в районном суде прошли предварительные судебные заседания по искам женщин к областному перинатальному центру, Минздраву области, Минфину РФ и управлению федерального казначейства области о компенсации морального вреда. Истцы требовали взыскать в их пользу 10 миллионов рублей каждому. По итогам предварительных заседаний было вынесено определение об объединении исков в одно производство и назначено их рассмотрение на 17 апреля.
Во вторник иски были рассмотрены, суд вынес решение взыскать по 1 миллиону рублей компенсации в пользу каждого истца - Екатерины Тугановой и Люции Рамазановой. Женщины могут обжаловать приговор в течение 30 дней, отметила Прохорова.
По ее словам, Рамазанова в обосновании своих требований сообщила суду о тяжелой жизненной ситуации, так как ее, как теперь стало известно, неродная мать не занималась воспитанием и здоровьем детей, из-за чего она стала инвалидом по слуху. Туганова сообщила суду, что в ее жизни все было благополучно, но постоянно преследовало ощущение непонимания в отношениях с матерью (которая оказалась ей неродной). Екатерина очень надеялась, что тест ДНК все же подтвердит родство с женщиной, которая ее воспитывала, отметила она в суде, однако этого не произошло.
Агентство пишет, что 23 августа прошлого года Центральным районным судом Челябинска вынесено решение по иску Зои Тугановой, которая как родную воспитывала Екатерину Туганову, к вышеперечисленным ответчикам о компенсации морального вреда. В пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей.
Ранее Екатерина Туганова написала на своей странице в соцсети, что настоящая дочь Зои Тугановой выросла в Башкирии у ее биологических родителей. Женщина отметила, что Люция попала в "сельскую семью с хорошим достатком, по меркам советского времени, даже с высоким", но затем "все стало рушиться": появление девочки славянской внешности в башкирской семье породило много сплетен в поселке. По словам Тугановой, в результате отец Рамазановой попал в тюрьму, а на мать "обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась со сложившейся ситуацией".
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