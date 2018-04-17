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Счетная палата нашла в Алтайском крае финансовых нарушений на 1,7 млрд

, ИА "Амител"
Неожиданно одним из главных "возмутителей спокойствия" стало региональное Минимущество

Фото: kabar.kg

Счетная палата Алтайского края по итогам проверок в 2017 году выявила финансовые нарушения на общую сумму в 1,768 млрд рублей. Об этом 17 апреля на встрече с губернатором Александром Карлиным заявил председатель СП Виктор Миненок.

По словам председателя Счетной палаты, общий объем проверенных в прошлом году средств составил 31,309 млрд рублей, из которых более 90% — это средства бюджета Алтайского края.

В результате выявлены финансовые нарушения на общую сумму более 1,7 млрд рублей. Кроме того, по результатам экспертно-аналитических мероприятий установлены нарушения и недостатки в использовании средств муниципальных дорожных фондов на сумму 317,7 млн рублей. Добавим, сумма нецелевого использования бюджетных средств составила за отчетный период 900 тысяч рублей.

Существенный прирост общей суммы выявленных финансовых нарушений во многом обусловлен результатами проверки в Министерстве имущественных отношений Алтайского края. Так, в бухгалтерском учете министерства не были отражены изменения в кадастровой стоимости 220 земельных участков на общую сумму 470,6 млн рублей.

Наибольшая сумма нарушений — 717,2 млн рублей (40,6%) — приходится на нарушения, связанные с формированием и исполнением местных бюджетов. Вторыми по величине являются нарушения в области бухгалтерского учета и отчетности — 556,6 млн рублей (31,5%). Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью составляют 250,5 млн рублей (14,1%), нарушения при осуществлении госзакупок — 180,8 млн рублей (10,2%).

Всего региональная Счетная палата рассмотрела 436 заявок от государственных и муниципальных заказчиков Алтайского края, из них по 65 высказаны замечания. В результате заказчики снизили начальную цену контрактов на 50,7 млн рублей.

К слову, в 2017 году региональной Счетной палатой проведено 56 контрольных мероприятий, из них 28 — с выходом на объекты контроля.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

17.04.2018 17:30
- гость -

Более 1,7 млрд.руб. вернут?

0  0
17.04.2018 18:23
Гость

Лучше напишите Кого и на сколько посадили за такие Растраты?

0  0
17.04.2018 18:25
гость

кто понесет наказание? А так ....бла-бла

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