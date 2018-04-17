Фото: pravmir.ru
Полиция в ФРГ провела крупную операцию после сообщения о якобы обнаруженном "теле без головы", которое на самом деле оказалось куклой. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на таблоид Bild.
Накануне в полицию федеральной земли Баден-Вюртемберг обратился мужчина. Он заявил, что во время прогулки нашел "тело человека".
К указанному мужчиной "труднодоступному месту", где якобы находилось "обезглавленное и окровавленное тело", прибыли полицейские и четыре пожарные машины. Когда тело достали, стало ясно, что это не человек, а обезглавленная кукла.
"Она выглядела как труп человека", — заявил представитель полиции.
Подчеркивается, что события произошли в темное время суток.
Комментарии
это похоже на учения