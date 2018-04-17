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Житель Барнаула, который выиграл в лотерею "Столото" рекордные 232 миллиона рублей, пока не обратился за выигрышем. Как сообщили в пресс-службе торгового Дома "Столото", они поздравляют нового победителя и ждут его для оформления выигрыша.
Кроме того, там сообщили некоторые подробности рекордного куша 217-го тиража "Гослото "4 из 20". Счастливчик сумел угадать все числа заветной комбинации: 17, 11, 12, 16 — в первом игровом поле и 14, 19, 15, 20 — во втором игровом поле билета.
В рейтинге самых крупных выигрышей нашей страны эта победа заняла почетное седьмое место. Кстати, до сих пор седьмое место принадлежало также выигрышу в "Гослото "4 из 20" — в октябре прошлого года суперприз в размере 216 657 148 рублей выиграл москвич. А четырьмя месяцами ранее "Гослото "4 из 20" принесло 300 000 000 рублей жителю Новосибирска.
Новая победа стала крупнейшей для Барнаула. Прежним рекордом города с 2016 года был выигрыш в 8 727 600 рублей. Обладателями выигрышей в категории от 1 000 000 рублей стали 7 барнаульцев.
Всего же за четыре первых месяца нынешнего года в России появилось 420 лотерейных миллионеров, пятеро из которых барнаульцы.
Комментарии
а был ли мальчик?(с)
обиделся наверное, что деньги ведрами ему будут с лопаты насыпать
Так, на всякай случай, знай, ты мой лючьший друг
Это я выиграл! Деньги можете перечислить сюда 4276 8020 8156 9512.