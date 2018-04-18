Технологическое присоединение новых объектов к электрическим сетям — самостоятельный вид деятельности распределительных сетевых организаций, являющийся одним из приоритетных направлений в работе компании "Алтайкрайэнерго".
Специалисты компании постоянно разрабатывают и внедряют различные алгоритмы действий, позволяющие значительно сократить время процесса присоединения новых клиентов и создать максимально удобные условия для абонентов. АО "СК Алтайкрайэнерго" регулярно оптимизирует данный процесс, делая его всё более прозрачным и эффективным. При реализации компанией базовых принципов повышения качества услуг постоянно повышается уровень обслуживания потребителей. Так, внедряя современные и комфортные с точки зрения клиента сервисы, компания разместила на сайте простой и наглядный онлайн-калькулятор ТП для расчета ориентировочной стоимости в соответствии с утвержденными ставками. Кроме этого, в разделе "Вопросы и ответы" наряду с другими обращениями граждан наиболее детально рассмотрены вопросы, связанные с технологическим присоединением.
"Доверие клиентов компании подтверждается динамикой роста количества заявок потребителей на присоединение объектов к электрическим сетям. За три месяца текущего года количество заключенных договоров увеличилось более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такой показатель свидетельствует об эффективности законодательных мер по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям, а также является одним из важнейших индикаторов инвестиционного климата и развития малого и среднего бизнеса в нашем регионе", — отмечает генеральный директор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб.
Справка: "Алтайкрайэнерго" (www.altke.ru, www.sk-altke.ru) – одна из крупнейших компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 313 тысячам физических лиц. 9 филиалов обслуживают более 8 тысяч километров кабельных и воздушных линий, более 3 тысяч трансформаторных подстанций в 97 городах и населенных пунктах Алтайского края. Более чем 50-летний опыт успешной работы, более 2 тысяч квалифицированных сотрудников, широкий спектр профессиональных компетенций, внедрение энергосбережения и современных технологий управления и IT-решений характеризует "Алтайкрайэнерго" как надежного и клиентоориентированного партнера для предприятий и организаций региона, а также бытовых потребителей электроэнергии.
Комментарии