Банковский бизнес группы "Открытие" на Алтае возглавит Эльвира Вебер

Фото: ИА "Атмосфера"
Эльвира Вебер назначена бизнес-лидером банковского бизнеса группы "Открытие" в Алтайском крае. Она возглавит региональное подразделение "Открытия" и будет отвечать за развитие банковского бизнеса группы и процесс интеграции с Бинбанком.
Эльвира Вебер родилась в городе Барнауле. В 1988 году получила квалификацию "экономист" в Алтайском государственном университете. Профессиональную деятельность в банковской сфере начала в 1993 году. Прошла путь от кассира-контролера до регионального управляющего банком. В 2011-2018 годах Эльвира Вебер возглавляла ВТБ24 (с 2018 года — розничный бизнес ВТБ) в Алтайском крае. На этом посту ей удалось серьезно упрочить позиции банка на рынке финансового ритейла. Неоднократно награждалась администрацией Алтайского края за вклад в социально-экономическое развитие региона.
В Алтайском крае сеть офисов продаж "Открытия" и Бинбанка представлена в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске. Банк планирует расширение сети присутствия в регионе.
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