Фото: 2018god.com
Размер средней зарплаты в Алтайском крае по итогам первых двух месяцев 2018 года в реальном выражении вырос на 10,7% по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили в региональном Минэкономразвития, в январе-феврале среднемесячная заработная плата работников в крае составила 22,9 тысячи рублей.
В краевом министерстве добавляют, что в номинальном выражении этот показатель вырос на 12,7%, а в реальном — на 10,7%.
"Наибольшие темпы роста заработной платы отмечены у работников социальной сферы экономики: в здравоохранении (124,3%), в образовании (123,4%), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (в 1,5 раза), в том числе в деятельности библиотек, архивов, музеев (в 1,7 раза)", — добавляют в региональном МЭР.
Если говорить о сфере сельского хозяйства, то здесь в указанный период фиксируется 12-процентный рост зарплаты.
Комментарии
Смешно. Ха-ха.
Интересно, если собрать все статьи Амик по этой теме, то сколько годовой прирост будет?
Ой-ой-ой, что твориться , если такими темпами зарплата будет расти, то скоро все станут богатыми, не будет бедных, будет мир во всем мире . Где только я живу ?
Как сообщили в региональном Минэкономразвития
----------
Больше похоже на министерство сказок и вранья.
Среднемесячная заработная плата в Алтайском крае по итогам 2017 года, то есть за 12 месяцев, составила 22 732, сообщает Алтайкрайстат.
Согласно данным статистического ведомства, непосредственно в декабре прошлого года размер средней зарплаты оказался существенно выше – 29 469 рублей.
Это из предыдущих статей на амике.
А это сейчас.Зарплаты в Алтайском крае в первые два месяца 2018-го выросли на 10,7% По итогам января-февраля среднемесячная заработная плата работников в крае составила 22,9 тысячи рублей.
Чуровщина