Заслуженный артист России, один из лучших блюзменов, автор хитов "Шанхай-блюз", "Мой друг лучше всех играет блюз", "Джаз", Письма" Евгений Маргулис впервые за 5 лет выступит в Барнауле. Бывшего солиста легендарных и культовых коллективов "Машина Времени" и "Воскресение" можно будет услышать и увидеть с новой программой "Квартирник" 15 мая в ресторане "Барнаул". Гостей ждет живая музыка "для души", отличный звук акустической гитары, непринужденное общение между песнями и теплая атмосфера. Самая настоящая живая музыка, виртуозно исполненная командой Евгения, драйв нон-стоп и постоянное общение с публикой. Концерт в Барнауле предназначен для тех ценителей музыки, которые хотят провести вечер, слушая добрые ироничные песни о жизни, о любви.

С 2017 года на телеканале НТВ выходит его обновленный проект "Квартирник", где в гости приходят известные группы и музыканты. Один из основателей и бывший участник группы "Воскресение" приглашает в студию рок-музыкантов, которые устраивают небольшие концерты, а в промежутках между песнями рассказывают истории и отвечают на его вопросы. За последнее время в эфире можно было увидеть "Чайф", "Сплин", "Круиз", "Мумий Тролль", "Пилот", "Машину Времени" и другие прославленные коллективы.

Живой звук, уютная атмосфера и исполнение мирового уровня — фирменный стиль блюзмена Евгения Маргулиса. Он не выступал в столице Алтайского края с 2013 года, и многие могли соскучиться по его неповторимому голосу. За это время в карьере музыканта многое поменялось: уход из "Машины Времени", выход программы "Квартирник" сначала на канале "Че", а потом на НТВ, и 60-летний юбилей, который он отметил два года назад. При этом Маргулис всегда остается одним из любимейших музыкантов у поколения 50+. Многие хиты знакомы с юности.

В начале 60-х Маргулис услышал Владимира Трошина. Будущего музыканта поразил низкий и бархатный голос. Молодой человек уже тогда любил песни "Битлз".

Однако его пытались отдать в музыкальную школу учиться игре на скрипке. Бабушка не особо любила музыку, а Маргулис каждый вечер после музшколы фальшиво начинал играть этюды. Однако со скрипкой у Евгения не вышло, но зато страна получила великого музыканта. В 1975 году 20-летний Евгений Маргулис попал в "Машину Времени". Тогда из коллектива ушли сразу два участника – Александр Кутиков и Алексей Романов. Первый концерт музыкант отыграл в том же 1975 году в МАРХИ. В составе "Машины" Маргулис был до 1979 года, а потом ушел в "Воскресение". Сам артист считает, что стал профессионалом годом позже, когда был уже бас-гитаристом "Аракса". Именно там была исполнена одна из лучших песен, которая написана на русском языке, "Дороги наши разошлись". Несколько лет своей жизни потратил на группу "Наутилус" из Москвы. В 1988 году создал коллектив "Шанхай" и вместе с ним записал пару сольных альбомов.

В 1989 году Маргулис вернулся в "Машину Времени" и работал с ней вплоть до 2012 года. Параллельно с 1994 года и по 2004-й он трудился в "Воскресении". За эти годы вместе с двумя этими рок-командами Евгений поучаствовал в записи нескольких десятков альбомов. Он был и остается невероятно плодовитым автором, учитывая, что Маргулис успевал записывать сольные альбомы. За эту золотую эпоху были написаны "Мой друг играет блюз", "Джаз", "Шанхай-блюз", "Я рядом с тобой", "Новая весна тебя убьёт", "Проводница", "Не плачь обо мне", "7 нот", "Когда ты уйдешь" и многие другие композиции, ставшие хитами.

В 1998-м в студии "Крем рекордс" записал первый сольный альбом "7+1". В 2004-м вышла вторая сольная пластинка "Евгений Маргулис". В соавторстве с камерным оркестром Михаила Рахлевского Kremlin в 2007-м записал диск "Продолжение следует…".

В 2004 году стал заниматься текстовой частью русской версии популярного мюзикла под названием We Will Rock You. В последние годы Маргулис активно экспериментирует с жанрами. В 2010 году вышел альбом "Имена", записанный совместно с Сергеем Чиграковым и группой "Ромарио". Именно там появилась песня "Таня", которая стала хитом и одной из визитных карточек Евгения Маргулиса. В 2013 году вышел последний на сегодняшний день его сольный альбом "Маргулис".

Вспомнить все лучшие хиты и новые песни великого музыканта, гитариста и блюзмена с неповторимым голосом вы можете 15 мая.

Насладитесь уютной атмосферой, вкусным ужином, прекрасной музыкой вместе с Евгением Маргулисом в ресторане "Барнаул". Сбор гостей в 19.00.

