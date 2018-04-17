Фото: vk.com/mass54
Молодая мама оказалась взаперти на своем балконе в Новосибирске. Инцидент произошел во вторник, 17 апреля, в 10:33, пишут "Новосибирские новости", ссылаясь на МАСС.
Отмечается, что 35-летняя женщина с утра решила вывесить выстиранное белье на балконе. В этот момент ее двухлетний сын запер за ней дверь и спокойно ушел спать. Поскольку женщина вышла на балкон без верхней одежды, а на улице еще прохладно, она начала замерзать, отметили в муниципальной аварийно-спасательной службе.
Однако вскоре на расположенный рядом балкон вышла соседка, которая и вызвала подмогу. Экипаж МАСС спустя 13 минут прибыл на место.
Один из спасателей при помощи альпинистского снаряжения спустился к продрогшей маме с балкона этажом выше и открыл дверь, запустив женщину в квартиру. Ребенок в этот момент спал.
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