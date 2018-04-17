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Прибыль крупных и средних предприятий Алтайского края по итогам января-февраля текущего года составила 6,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает "Катунь 24" со ссылкой на Алтайкрайстат.
Промышленные предприятия получили прибыль в размере 4 миллиардов рублей. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром она выросла на 5,2% относительно аналогичного периода прошлого года, в водоснабжении и водоотведении – в 1,4 раза, в химпромышленности – в 1,3 раза, в обработке древесины – в 1,5 раза, в производстве машин и оборудования – в 1,8 раза, прочих резиновых изделий – в 1,4 раза, неметаллической минеральной продукции – в 3,1 раза, автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов – в 1,3 раза, прочих транспортных средств и оборудования – в 120 раз, а в металлургическом производстве – на 7,1%.
Среди пищевых производств наибольший рост прибыли зафиксирован в производстве мукомольно-крупяной продукции – в 1,7 раза, молочной продукции – в 1,3 раза, хлеба и мучных кондитерских изделий – на 22,6%, в переработке и консервировании мяса – на 9,9%, в производстве напитков – в 1,8 раза.
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