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Предварительной причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово стало короткое замыкание над игровой зоной. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на главу департамента надзорной и профилактической работы МЧС Рината Еникеева.
По его словам, замыкание могло произойти из-за большого переходного сопротивления или перегрузки ведущих частей лампы. Еникеев отметил, что у светодиодного светильника был рассеиватель, горящие оплавления которого и начали капать в поролоновую яму.
В ведомстве добавили, что все пути эвакуации в торговом центре были блокированы горючими токсичными предметами, которые содержали хлористый водород.
Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка.
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