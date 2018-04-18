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Цены на бензин и солярку подскочили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Рост цен на топливо в регионе наблюдается три недели подряд

Фото: okeydrive.ru

Цены на горючее пережили существенный рост в Алтайском крае на прошлой неделе, следует из информации, опубликованной Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса.

Так, в период с 8 по 15 апреля в регионе литр АИ-92 в среднем подорожал сразу на 17 копеек и стал стоить 37,22 рубля. Литр бензина АИ-95 вырос в цене на 18 копеек и отпускается по 39,17 рубля. Зимнее дизельное топливо также прибавило в цене, причем сразу 20 копеек, и теперь стоит 41,03 рубля за литр.

Необходимо отметить, что с учетом роста цен, который наблюдался в указанный период, горючее в Алтайском крае дорожает уже три недели подряд. До этого в регионе был зафиксирован 10-недельный период "заморозки" цен на топливо, и они находились на уровне, установившемся в середине января.

Также следует акцентировать внимание и на том, что с 8 по 15 апреля бензин дорожал в подавляющем большинстве регионов России.

При этом в Алтайском крае топливо остается одним из самых дешевых в стране.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.04.2018 06:48
Гость

Готовьтесь, с 1 июля будет 40:05 за литр 92!

0  0
18.04.2018 07:28
- гость -

Чтоб головы граждан не забивать лишними цифрами, 92 сделать по 92 рубля, 95 по 95...

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