Фото: okeydrive.ru
Цены на горючее пережили существенный рост в Алтайском крае на прошлой неделе, следует из информации, опубликованной Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса.
Так, в период с 8 по 15 апреля в регионе литр АИ-92 в среднем подорожал сразу на 17 копеек и стал стоить 37,22 рубля. Литр бензина АИ-95 вырос в цене на 18 копеек и отпускается по 39,17 рубля. Зимнее дизельное топливо также прибавило в цене, причем сразу 20 копеек, и теперь стоит 41,03 рубля за литр.
Необходимо отметить, что с учетом роста цен, который наблюдался в указанный период, горючее в Алтайском крае дорожает уже три недели подряд. До этого в регионе был зафиксирован 10-недельный период "заморозки" цен на топливо, и они находились на уровне, установившемся в середине января.
Также следует акцентировать внимание и на том, что с 8 по 15 апреля бензин дорожал в подавляющем большинстве регионов России.
При этом в Алтайском крае топливо остается одним из самых дешевых в стране.
Комментарии
Готовьтесь, с 1 июля будет 40:05 за литр 92!
Чтоб головы граждан не забивать лишними цифрами, 92 сделать по 92 рубля, 95 по 95...